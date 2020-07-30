Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor'u tebrik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor'u tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından kutlama mesajı paylaştı. Erdoğan, paylaşımında, "2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA