Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

15.10.2020 19:57 | Son Güncelleme: 15.10.2020 20:00
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika politika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan sözleşmeli Deniz Er Volkan Soy'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan sözleşmeli Deniz Er Volkan Soy'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İskenderun'da görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Soy'un ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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