Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Erdoğan, Ağrı'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanarak kaldırıldığı Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Dokumacı'nın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş