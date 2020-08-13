Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu Ali Taş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
13.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:17
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu Ali Taş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Taş'ın ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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Kaynak: AA