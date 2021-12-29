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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere yönelik birçok yeniliği içeren "Öğretmenlik Meslek Kanunu" teklifinin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere yönelik birçok yeniliği içeren "Öğretmenlik Meslek Kanunu" teklifinin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu.

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı Açıklaması

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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