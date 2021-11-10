Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a taziye telefonu

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek kardeşi Sabri Yavaş'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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