Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a taziye telefonu
Son dakika gündem haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek kardeşi Sabri Yavaş'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek kardeşi Sabri Yavaş'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet