Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı Açıklaması
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı Açıklaması

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde şehitleri andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde şehitleri andı.

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, "Milletimizin yazmış olduğu eşsiz bir destan olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yılında kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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