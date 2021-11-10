Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'ye bir mektup göndererek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna yapılan terör saldırısından dolayı Irak Başbakanı Kazımi'ye bir mektup gönderdi. Erdoğan mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başbakan, aziz kardeşim, Bağdat'taki konutunuza yapılan terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, terörle devam eden mücadelenizde size olan güçlü desteğini devam ettirmekte kararlıdır. Bu haklı mücadelenizde her zaman komşumuz Irak'ın yanında olacağımızı da bir kez daha tekrarlıyorum. En kalbi geçmiş olsun dileklerimi iletirken, zat-ı alilerinin sağlık ve mutluluğu ile dost ve kardeş Irak halkının esenlik ve refahı için en iyi temennilerimi yineliyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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