Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Imran Han'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Pakistan Başbakanı Imran Han'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Imran Han'ın sosyal medya paylaşımına cevap verdiği mesajında, "Değerli dostum Imran Han, iyi dilekleriniz için teşekkür eder, size, ailenize ve kardeş Pakistan halkına içten selamlarımızı sunarız." ifadesini kullandı.