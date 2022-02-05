Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Mustafa Destici'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mustafa Bey, dualarınız ve iyi temennileriniz için teşekkürlerimi sunuyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun." ifadelerine yer verdi.