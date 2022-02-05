Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Mustafa Destici'ye teşekkür - Haberler
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Mustafa Destici'ye teşekkür

AA, Andaç Hongur Erpehlivan - Politika
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan,

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mustafa Bey, dualarınız ve iyi temennileriniz için teşekkürlerimi sunuyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun." ifadelerine yer verdi.

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Politika

Büyük Birlik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Destici, cumhurbaşkanı, Politika, Haber

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