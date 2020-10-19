Son dakika haber! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EĞİTİM REFORMU MESAJI (1)
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Son dakika haber! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EĞİTİM REFORMU MESAJI (1)

19.10.2020 13:13 | Son Güncelleme: 19.10.2020 13:17
Son dakika haber! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EĞİTİM REFORMU MESAJI (1)

Son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Önceliğimizi aileden başlayarak eğitim öğretim hayatları boyunca evlatlarımızı hakkıyla yetiştirmek olarak değiştirmemiz şarttır.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Önceliğimizi aileden başlayarak eğitim öğretim hayatları boyunca evlatlarımızı hakkıyla yetiştirmek olarak değiştirmemiz şarttır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'de İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan," Önceliğimizi aileden başlayarak eğitim öğretim hayatları boyunca evlatlarımızı hakkıyla yetiştirmek olarak değiştirmemiz şarttır. Bu değişim topyekün bir eğitim öğretim reformunu gerektirir. Okul öncesinde ve ilkokulda tek ihtiyacımız olan değerlerini iyi bilen, inancına, kültürüne, diline sahip çıkan, aile ve toplumuna karşı sorumluluklarını özümsemiş insanlar yetiştirmektir. Diğer hususlar için endişe etmenize gerek yoktur. Samimi bir muhasebeyle geçtiğimiz 18 yılda her alanda, tarihi eserlere ve hizmetlere imza attığımızı ama eğitim ve öğretimde, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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