Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı mesajı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı mesajı

12.12.2020 12:06 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:11
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı mesajı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı dolayısıyla gönderdiği videolu mesajda, "Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin inşallah yeni dönemde daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla yoluna devam edeceğine inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı dolayısıyla gönderdiği videolu mesajda, "Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin inşallah yeni dönemde daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla yoluna devam edeceğine inanıyorum. Salgının en kritik döneminde sağladığımız tıbbi yardım ve destekle komşumuz Bulgaristan'ın yanında olduk. Müttefiklik ilişkisi temelinde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı dolayısıyla videolu bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin kıymetli mensupları, çok değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kurultayınıza yapmış olduğunuz nazik davet için teşekkür ederim. Davetinize icabet edemesek de kalbimizin sizinle beraber olduğunu bilmenizi istiyorum. Kurultayınızın başarılı geçmesini, Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kurultay sonucunda delegelerin iradesiyle görev alacak başta genel başkan olmak üzere tüm kardeşlerime muvaffakiyetler temenni ediyorum. Bu sene tüm dünyayla beraber ülkelerimizi de etkileyen salgın sebebiyle birçok etkinliğimizi çevrimiçi olarak yapmak zorunda kalıyoruz. Bulgaristan'ın da değerli dostum Başbakan Borisov'un liderliğinde korona virüsle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz. Türkiye olarak bizde bu süreçte dost kara günde belli olur anlayışıyla, elimizden gelen desteği dost ve kardeş halkların istifadesine sunuyoruz" ifadelerini kulandı.

"Müttefiklik ilişkisi temelinde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajının devamında ise korona virüs salgını sürecinde de Bulgaristan'ın yanında olunduğunu aktararak, "Salgının en kritik döneminde sağladığımız tıbbi yardım ve destekle komşumuz Bulgaristan'ın yanında olduk. Bu vesileyle korona virüs salgınında yakınlarını kaybeden soydaşlarımıza ve Bulgar komşularımıza taziyelerimi sunuyorum. Bu salgın bizlere dayanışma ve paylaşmanın önemini tekrar hatırlatmıştır. Siyasi mücadeleden, hak ve özgürlüklerin genişletilmesiyle ilgili çabalara kadar her alanda başarının anahtarı; birlik ve beraberliktir. Bulgaristan demokrasisi içinde kendine önemli bir yer edinen Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin inşallah yeni dönemde daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla yoluna devam edeceğine inanıyorum. Türkiye olarak bizler de Bulgaristan ile aramızdaki iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi temelinde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Sizlerin şahsında Bulgaristan'da yaşayan tüm soydaşlarımıza ve bütün Bulgaristan'a sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a geldi
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a geldi
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Webo'ya sarf edilen ırkçı sözleri kınadı
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Webo'ya sarf edilen ırkçı sözleri kınadı
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İlave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz'
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz"

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Lütfi Elvan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Caner Cindoruk Sermiyan Midyat
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ateş İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 12:17:08. #1.14#
title