Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak, Azerbaycan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak, şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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