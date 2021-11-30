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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e taziye telefonu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e taziye telefonu

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e taziye telefonuCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak, Azerbaycan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak, Azerbaycan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak, şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Haber :  ANKARA,


14 askerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin açıklama: Dış etken söz konusu değil

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 Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter kazası şehitleri için Aliyev'e başsağlığı diledi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter kazası şehitleri için Aliyev'e başsağlığı diledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla arayarak, helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla arayarak, helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini...

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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