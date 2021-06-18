Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atmaca Gemisavar Füzesi' paylaşımı

Son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurduğunu duyurdu.