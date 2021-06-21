Son dakika haber! -Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Erkek Voleybol Takımına tebrik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! -Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Erkek Voleybol Takımına tebrik

Son dakika haber! -Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Erkek Voleybol Takımına tebrik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Milli Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

A Milli Erkek Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Boris Johnson Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Aleyna Tilki Hande Ataizi
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Merih Demiral Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! -Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Erkek Voleybol Takımına tebrik - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 01:01:30. #1.15#

title