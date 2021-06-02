Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan daha kürsüden inmeden randevular doldu

Son dakika gelişmesine göre Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı kalan halı sahalar, geçtiğimiz günlerde açıklanan kararlar çerçevesinde açıldı.

Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı kalan halı sahalar, geçtiğimiz günlerde açıklanan kararlar çerçevesinde açıldı. Cumhurbaşkanın açıklamasının ardından vatandaşlar kısıtlama saatine kadar olan bütün randevuları aldı.

Ülke genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalarla çoğu işletme gibi halı sahalar da kapalıydı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada duyurulan yeni kararlar neticesinde halı sahaların saat 21.00'a kadar açık olabileceği belirtildi. Eskişehir'de açıklanan kararları duyan futbol tutkunu vatandaşlar halı saha işletmelerini arayarak randevu talep etti.

"Çocuklar gibi şeniz"

Açıklanan karar sonrasında direkt olarak halı saha görevlisini arayan Meriç Kabak, evde kalınan sür zarfında çok sıkıldıklarını dile getirdi. Eskişehir'de yaşayan Kabak, halı saha görevlisinin yeni karaları kendilerinden öğrendiğini ifade etti. Meriç Kabak, "Birkaç aydır futbol oynayamıyoruz. Aslında sadece futbol değil hiçbir şey yapamıyorduk evde çıkamadığımız için. Kabine toplantısını sonrasında haberleri can kulağıyla dinledik. Bir buçuk aydır top oynayamıyorduk. Cumhurbaşkanı açıklamayı yapar yapmaz hemen halı sahadaki yetkiliyi aradık ve randevu aldık. Halı sahadaki görevli de bizden öğrendi yeni kararları. Şuan da arkadaşlarımızla maç saatini heyecanla bekliyoruz. Bizim tutkumuz bu, çocuklar gibi şeniz" diye konuşarak mutluluğunu dile getirdi.

"Halı sahalar açıldığı için çok mutluyuz"

Halı sahaya futbol oynamak için gelenlerden bir diğeri olan Furkan Günkaya ise halı sahaların açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Çalıştığını ifade eden Günkaya, stres atmanın kendileri için en etkili yolunun futbol oynamak olduğunu söyledi.

"Sizin de bildiğiniz üzere yaklaşık iki aydır bütün sosyal aktivitelerimiz kapalı durumda. Pazartesi günü açıklanan kararları duyar duymaz buranın sahibini aradık. Hatta saha sahibinin bile açıklanan kararlardan haberi yokmuş o kadar hızlı randevu aldık yani. Halı sahalar açıldığı için çok mutluyuz. Evde yapılabilecek pek fazla bir aktivite yok. İşe gidiyoruz, işten çıktığımızda stres atmak için çok güzel bir etkinlik bizim için. Zaten ülkemizde de çoğunluğun sevdiği bir spor."

"Açıklama bitmeden herkes telefon etmeye başladı"

2009 yılından beri halı saha işletmesinde görev yapan Asap Köstek, pandemi dönenimin de kafe ve restoranlar kadar önem göremediklerinden dert yandı. Pazartesi akşamı kararlar açılandığı esnada televizyon başında olmadığını ifade eden Köstek, yeni açıklanan kararları müşterilerinin telefonlarından öğrendiğini ifade etti. Yoğun bir telefon trafiği yaşadığını söyleyen Köstek, ilk günden tüm saatlerde maç randevusu alındığını belirtti. Konuyla alakalı Asap Köstek, "Karar açıklandığı esnada televizyonu izlemiyordum, dışardaydım ama halı sahanın telefonunu da cebime yönlendirmiştim. Daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıklama sonrasında, deyim yerindeyse kürsüden inmeden müşterilerimiz bizi sürekli aramaya başladı. Yoğunluk yaşadık. Çünkü onlarda da bir açlık var, sporu seviyoruz. Daha açıklama bitmeden herkes telefon etmeye başladı ama bizimde saatimiz sınırlı" diye konuştu.

"Saat aralıkları kısıtlı"

Halı sahanın açık olduğu saatler hakkında konuşan işletme görevlisi Asap Köstek, saat aralıklarının azlığından dert yanarak, "Saat 19.00 ile 20.00 ve 20.00 ile 21.00 aralarına randevu verebiliyoruz. 22.00, 23.00 ve 00.00 saatlerinde de randevu verebilseydik daha iyi olurdu. Çünkü insanlar top oynamak istiyor ama mahküm oldukları saat aralıkları kısıtlı, 18.00'da kimse işten çıkıp gelemiyor. Pandemiden önce cüzi bir rakam zam yapmıştık ama şuan için yok. Devletimiz sağ olsun yardım ediyor. Sağlığımız yerinde buna şükür. İnşallah bu günleri atlatır, eski günlere döneriz." dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı