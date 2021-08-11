Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çünkü eğer üst düzeyde bunları kontrol altına alamazsak. Bunlar kontrol altına alınamadığı takdirde Afganistan'daki barışı...
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çünkü eğer üst düzeyde bunları kontrol altına alamazsak. Bunlar kontrol altına alınamadığı takdirde Afganistan'daki barışı...

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çünkü eğer üst düzeyde bunları kontrol altına alamazsak. Bunlar kontrol altına alınamadığı takdirde Afganistan'daki barışı...
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çünkü eğer üst düzeyde bunları kontrol altına alamazsak. Bunlar kontrol altına alınamadığı takdirde Afganistan'daki barışı sağlamamız da mümkün olmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çünkü eğer üst düzeyde bunları kontrol altına alamazsak. Bunlar kontrol altına alınamadığı takdirde Afganistan'daki barışı sağlamamız da mümkün olmaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çünkü eğer üst düzeyde bunları kontrol altına alamazsak. Bunlar kontrol altına alınamadığı takdirde Afganistan'daki barışı... - Haberler
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