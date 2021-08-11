Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çünkü eğer üst düzeyde bunları kontrol altına alamazsak. Bunlar kontrol altına alınamadığı takdirde Afganistan'daki barışı...

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çünkü eğer üst düzeyde bunları kontrol altına alamazsak. Bunlar kontrol altına alınamadığı takdirde Afganistan'daki barışı sağlamamız da mümkün olmaz."