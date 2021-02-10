Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını darbe anayasasıyla değil, yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım"
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını darbe anayasasıyla değil, yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım"

10.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:26

Son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye 18 yılda Cumhuriyet tarihinde görülmemiş eserler ve hizmetler kazandırmış bir kadro olarak, 2023'e giden yolda milletimize ilk sivil yeni Anayasayı kazandırma şerefine de nail olacağız."

Erdoğan: "Gelin, hep birlikte yeni Anayasa konusundaki tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım ve tartışmaya başlayalım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yakında kamuoyuyla paylaşacağımız İnsan Hakları Eylem Planımızda, diğer başlıkların yanı sıra yeni Anayasa meselesiyle ilgili de özet bir çerçeve ortaya koyacağız. Buradan siyasi partilerimize, akademisyenlerimize, üniversitelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, medya mensuplarımıza, velhasıl tüm fikir ve aksiyon insanlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin, hep birlikte yeni Anayasa konusundaki tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım ve tartışmaya başlayalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anayasalar, doğaları gereği mümkünse toplumun tamamının ama mutlaka kahir ekseriyetinin desteğini almak mecburiyetindedir. Bu da ancak yeni anayasanın ülkedeki tüm kesimlerin kendilerini içinde bulabileceği bir formülle hazırlanmasıyla mümkün olabilir"

Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve milletimize yakışan yeni sivil bir Anayasa ile karşılayalım"

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını darbe anayasasıyla değil, yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını darbe anayasasıyla değil, yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını darbe anayasasıyla değil, yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını darbe anayasasıyla değil, yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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