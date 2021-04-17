Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihimizde yapılan yatırımların katbekat fazlasını son 19 yıla sığdırmayı başardık.
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihimizde yapılan yatırımların katbekat fazlasını son 19 yıla sığdırmayı başardık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihimizde yapılan yatırımların katbekat fazlasını son 19 yıla sığdırmayı başardık. Bilhassa ulaştırma alanında Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu