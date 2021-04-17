Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihimizde yapılan yatırımların katbekat fazlasını son 19 yıla sığdırmayı başardık.
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihimizde yapılan yatırımların katbekat fazlasını son 19 yıla sığdırmayı başardık.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyet tarihimizde yapılan yatırımların katbekat fazlasını son 19 yıla sığdırmayı başardık.
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihimizde yapılan yatırımların katbekat fazlasını son 19 yıla sığdırmayı başardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihimizde yapılan yatırımların katbekat fazlasını son 19 yıla sığdırmayı başardık. Bilhassa ulaştırma alanında Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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