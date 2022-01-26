Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanı olarak insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine, kutsalına laf edilmesine müsaade etmem. Burayı... - Haberler
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanı olarak insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine, kutsalına laf edilmesine müsaade etmem. Burayı...

AA, Barış Gündoğan - Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanı olarak insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine, kutsalına laf edilmesine müsaade etmem. Burayı birbirinden ayırmamız lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanı olarak insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine, kutsalına laf edilmesine müsaade etmem. Burayı birbirinden ayırmamız lazım."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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