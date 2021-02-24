Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'na karşı CHP'nin lokomotifliğinde kurulan yapının terörle mücadele başta olmak üzere yaşanan her hadisede tel...
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'na karşı CHP'nin lokomotifliğinde kurulan yapının terörle mücadele başta olmak üzere yaşanan her hadisede tel...

24.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:38
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'na karşı CHP'nin lokomotifliğinde kurulan yapının terörle mücadele başta olmak üzere yaşanan her hadisede tel tel dökülmesi, oturduğu zeminin çürüklüğünden kaynaklanıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'na karşı CHP'nin lokomotifliğinde kurulan yapının terörle mücadele başta olmak üzere yaşanan her hadisede tel tel dökülmesi, oturduğu zeminin çürüklüğünden kaynaklanıyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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