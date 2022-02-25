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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

AA, Sefa Mutlu - Güncel
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, namaz için Hazreti Ali Camisi'ne geldi.

Cuma namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Haberler

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