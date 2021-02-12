Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Ahmet Erdoğan Camisinde kıldı
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Ahmet Erdoğan Camisinde kıldı

12.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:02

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma namazı Ahmet Erdoğan Camisine gelmesi Cuma namazının kılınması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazının ardından camiden çıkması RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ahmet Erdoğan Camisinde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma namazı Ahmet Erdoğan Camisine gelmesi

Cuma namazının kılınması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazının ardından camiden çıkması RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ahmet Erdoğan Camisinde kıldı.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Ahmet Erdoğan Camisinde kıldı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Ahmet Erdoğan Camisinde kıldı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Ahmet Erdoğan Camisinde kıldı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Ahmet Erdoğan Camisinde kıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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