Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu büyük bir hassasiyetle takip...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz.
SİNCAN, ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz." - ANKARA
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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