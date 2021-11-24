Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu büyük bir hassasiyetle takip... - Haberler
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu büyük bir hassasiyetle takip...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz." - ANKARA

Bu ifadeyi ilk kez kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, satır arasında 2023 seçimlerinin formülünü verdi

Bu ifadeyi ilk kez kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, satır arasında 2023 seçimlerinin formülünü verdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saral'dan muhalefete: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saral'dan muhalefete: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yürüttükleri görev bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize, başta 3600 ek gösterge, sağlayacağımız yeni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yürüttükleri görev bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize, başta 3600 ek gösterge, sağlayacağımız yeni...

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