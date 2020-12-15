Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisini kabul etti
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisini kabul etti

15.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:22
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisini kabul etti

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Shaobin, beraberindeki bazı elçilik mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

(Derya Yetim - Hülya Keklik/İHA)

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisini kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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