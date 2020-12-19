Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çin'e gönderilen ihracat treni) Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu, sırf hükümete...
19.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:28
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çin'e gönderilen ihracat treni) Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu, sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çin'e gönderilen ihracat treni) Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu, sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel