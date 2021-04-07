Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin geçmişinden bugüne İzmir'e yapılmış en ufak bir yatırım var mı?"
Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı salonuna gelişi ve salondakileri selamlaması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK...
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı salonuna gelişi ve salondakileri selamlaması
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı