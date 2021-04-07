Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin geçmişinden bugüne İzmir'e yapılmış en ufak bir yatırım var mı?"

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