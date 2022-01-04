Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Güya helalleşme diyerek çıktıkları yolculukta az gittiler uz gittiler, dere tepe düz gittiler, vara vara yine tek parti...
AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Güya helalleşme diyerek çıktıkları yolculukta az gittiler uz gittiler, dere tepe düz gittiler, vara vara yine tek parti faşizmine geri döndüler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Güya helalleşme diyerek çıktıkları yolculukta az gittiler uz gittiler, dere tepe düz gittiler, vara vara yine tek parti faşizmine geri döndüler."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En zoru geride bıraktık. Bundan sonra emeklerimizin karşılığını alma, milletimize, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazineye ait tarım arazilerini kiralayan 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a...
AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
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