Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane ile görüştü - Haberler
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane ile görüştü

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane'yi kabul etti. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu. - İSTANBUL

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