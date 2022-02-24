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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan çevrimiçi olarak yapılacak NATO zirvesine katılacak

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan çevrimiçi olarak yapılacak NATO zirvesine katılacak

Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Zirvesine katılacak.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Zirvesine katılacak.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere yarın 17.00'de telekonferans yoluyla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO Olağanüstü Zirvesinde, liderler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alacak.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Güncel, Haberler

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