Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevreye zarar veren her teknoloji hayatımızı ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın namlusu insana dönmüş silahtan başka bir...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevreye zarar veren her teknoloji hayatımızı ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın namlusu insana dönmüş silahtan başka bir şey değildir.