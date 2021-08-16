Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevreye zarar veren her teknoloji hayatımızı ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın namlusu insana dönmüş silahtan başka bir...
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevreye zarar veren her teknoloji hayatımızı ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın namlusu insana dönmüş silahtan başka bir...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çevreye zarar veren her teknoloji hayatımızı ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın namlusu insana dönmüş silahtan başka bir...
Anadolu Ajansı / Eda Özdener - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevreye zarar veren her teknoloji hayatımızı ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın namlusu insana dönmüş silahtan başka bir şey değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevreye zarar veren her teknoloji hayatımızı ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın namlusu insana dönmüş silahtan başka bir şey değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener

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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde yeşil ekonominin gerisinde kalmamak için ilave tedbirleri hayata geçireceğiz.'
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