Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol...
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan