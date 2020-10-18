Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Canı yanan biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz?"
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Canı yanan biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz?"

18.10.2020 15:40 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:47

Son dakika gelişmesine göre Şırnak 7. Olağan İl Kongresi ile Toplu Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Şırnak 7. Olağan İl Kongresi ile Toplu Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Canı yanan biziz, kanı dökülen biziz, evlat acısı çeken biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz?"

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Canı yanan biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz?'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Canı yanan biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz?'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Canı yanan biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz?'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Canı yanan biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz?'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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