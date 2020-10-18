Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Canı yanan biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz?"

Son dakika gelişmesine göre Şırnak 7. Olağan İl Kongresi ile Toplu Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.