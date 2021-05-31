Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Çamlıca Kulesi eleştirisi) "Birileri sembol olarak görmeyebilir ama bilesiniz ki Çamlıca Kulesi bu asrın en sembol...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Çamlıca Kulesi eleştirisi) "Birileri sembol olarak görmeyebilir ama bilesiniz ki Çamlıca Kulesi bu asrın en sembol eserlerinden birisidir.