Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun vefatı dolayısıyla Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Mahamat Itno'ya taziyelerini iletti.
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun vefatı dolayısıyla Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Mahamat Itno'ya taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun vefatı dolayısıyla Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Mahamat Itno'ya taziyelerini iletti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş