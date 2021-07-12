Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz"

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. (2)

Erdoğan: "2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranıyla, dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı ispatlayacağız."

Erdoğan: "Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların, müspet tüm gelişmelerin üzerini kapatarak umutsuzluk körükleme gayretlerinin beyhude olduğunu göreceğiz"

Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda diğer alanlarla birlikte ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz."

Erdoğan: "Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin yeni baştan yapılandığı şu süreçte Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için son iki asrın en önemli fırsatını yakalamış durumdayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu