Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz"
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. (2)

Erdoğan: "2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranıyla, dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı ispatlayacağız."

Erdoğan: "Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların, müspet tüm gelişmelerin üzerini kapatarak umutsuzluk körükleme gayretlerinin beyhude olduğunu göreceğiz"

Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda diğer alanlarla birlikte ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz."

Erdoğan: "Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin yeni baştan yapılandığı şu süreçte Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için son iki asrın en önemli fırsatını yakalamış durumdayız."

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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