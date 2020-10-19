Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan 5-6 yıl önce biz akan kanı durdurmak için demokratik yolları kullanıyorduk. Terör örgütünün marifeti şehirlerimizi...
19.10.2020 00:58 | Son Güncelleme: 19.10.2020 01:08
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan 5-6 yıl önce biz akan kanı durdurmak için demokratik yolları kullanıyorduk. Terör örgütünün marifeti şehirlerimizi çukurlara bölmek olmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan 5-6 yıl önce biz akan kanı durdurmak için demokratik yolları kullanıyorduk. Terör örgütünün marifeti şehirlerimizi çukurlara bölmek olmuştu. Ağızlarından demokrasiyi düşürmeyenler bizim değil alçak terör örgütünün yanında yer aldı." - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı