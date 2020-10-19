Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan 5-6 yıl önce biz akan kanı durdurmak için demokratik yolları kullanıyorduk. Terör örgütünün marifeti şehirlerimizi...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan 5-6 yıl önce biz akan kanı durdurmak için demokratik yolları kullanıyorduk. Terör örgütünün marifeti şehirlerimizi çukurlara bölmek olmuştu.