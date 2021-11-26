Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri... - Haberler
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri...

AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gençlere bir müjde vermek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlere bir müjde vermek istiyorum.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz şehirlerimize eser ve hizmet getirirken asla ayrımcılık yapmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz şehirlerimize eser ve hizmet getirirken asla ayrımcılık yapmadık.

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

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