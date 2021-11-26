Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri...
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir."
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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