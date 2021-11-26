Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir."

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

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