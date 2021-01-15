Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar AB bize verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz"
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar AB bize verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz"

15.01.2021 14:18 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:23

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugüne kadar AB bize verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugüne kadar AB bize verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugüne kadar AB bize verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugüne kadar AB bize verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez

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