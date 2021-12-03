Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün pek çok ülkenin nüfusundan çok daha fazla öğrenciye sahip, her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün pek çok ülkenin nüfusundan çok daha fazla öğrenciye sahip, her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan kaynağına sahip bir Türkiye var"

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri

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