Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün pek çok ülkenin nüfusundan çok daha fazla öğrenciye sahip, her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan...
AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün pek çok ülkenin nüfusundan çok daha fazla öğrenciye sahip, her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan kaynağına sahip bir Türkiye var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün pek çok ülkenin nüfusundan çok daha fazla öğrenciye sahip, her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan kaynağına sahip bir Türkiye var"
AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
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