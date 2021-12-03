Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün pek çok ülkenin nüfusundan çok daha fazla öğrenciye sahip, her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan... - Haberler
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün pek çok ülkenin nüfusundan çok daha fazla öğrenciye sahip, her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan...

AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün pek çok ülkenin nüfusundan çok daha fazla öğrenciye sahip, her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan kaynağına sahip bir Türkiye var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün pek çok ülkenin nüfusundan çok daha fazla öğrenciye sahip, her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan kaynağına sahip bir Türkiye var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hazırlıklarını tamamladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah çok kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazırlıklarını tamamladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah çok kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin...

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri

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