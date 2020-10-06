Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir"
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir"

06.10.2020 17:31 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:49

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Töreni'nde konuştu. (5)

Erdoğan: "Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir. Maraş'ın sahil şeridini halkın istifadesine sunma kararını sonuna kadar destekliyoruz."

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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