Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel...
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum."
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel... - Haberler
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