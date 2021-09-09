Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel...

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz"