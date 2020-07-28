Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu töreni yarım bin yıldır cami olarak hizmet veren bu eserin kılına bile... Son dakika güncel haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu töreni yarım bin yıldır cami olarak hizmet veren bu eserin kılına bile dokunmayan ecdadın hoşgörü ve sevgi ikliminden nasibini alamayanlara ithaf ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu töreni yarım bin yıldır cami olarak hizmet veren bu eserin kılına bile dokunmayan ecdadın hoşgörü ve sevgi ikliminden nasibini alamayanlara ithaf ediyoruz." Kaynak: AA