Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu töreni yarım bin yıldır cami olarak hizmet veren bu eserin kılına bile...
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu töreni yarım bin yıldır cami olarak hizmet veren bu eserin kılına bile...

Son dakika güncel haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu töreni yarım bin yıldır cami olarak hizmet veren bu eserin kılına bile dokunmayan ecdadın hoşgörü ve sevgi ikliminden nasibini alamayanlara ithaf ediyoruz.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
28.07.2020 16:57 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu töreni yarım bin yıldır cami olarak hizmet veren bu eserin kılına bile dokunmayan ecdadın hoşgörü ve sevgi ikliminden nasibini alamayanlara ithaf ediyoruz."

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Kaynak: AA

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