Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu teşkilat Allah'ın izniyle Sakarya'da çok şeyleri başarılı kılacaktır"
Son dakika haberleri: AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları sevmesi ve çocuklara hediye vermesi SAKARYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da "AK Parti Genişletilmiş İl Danışma...
AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları sevmesi ve çocuklara hediye vermesi SAKARYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da "AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı"nda konuştu.
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Kaynak: Anadolu Ajansı