Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu teşkilat Allah'ın izniyle Sakarya'da çok şeyleri başarılı kılacaktır"
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu teşkilat Allah'ın izniyle Sakarya'da çok şeyleri başarılı kılacaktır"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları sevmesi ve çocuklara hediye vermesi SAKARYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da "AK Parti Genişletilmiş İl Danışma...

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları sevmesi ve çocuklara hediye vermesi SAKARYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da "AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı"nda konuştu.

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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu teşkilat Allah'ın izniyle Sakarya'da çok şeyleri başarılı kılacaktır'
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu teşkilat Allah'ın izniyle Sakarya'da çok şeyleri başarılı kılacaktır'
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu teşkilat Allah'ın izniyle Sakarya'da çok şeyleri başarılı kılacaktır'
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu teşkilat Allah'ın izniyle Sakarya'da çok şeyleri başarılı kılacaktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (1)

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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu teşkilat Allah'ın izniyle Sakarya'da çok şeyleri başarılı kılacaktır" - Haberler
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