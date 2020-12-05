Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu projeler ile savunma sanayinde yeni bir döneme giriyoruz.
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu projeler ile savunma sanayinde yeni bir döneme giriyoruz.

05.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:12
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu projeler ile savunma sanayinde yeni bir döneme giriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu projeler ile savunma sanayinde yeni bir döneme giriyoruz. Motor geliştirme projesi kapsamında yapılacak yatırımlar ve kazanılacak kabiliyetlerle TEİ kendi alanında ülkemizde rol model haline dönüşecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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