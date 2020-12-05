Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu projeler ile savunma sanayinde yeni bir döneme giriyoruz.
05.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:12
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu projeler ile savunma sanayinde yeni bir döneme giriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu projeler ile savunma sanayinde yeni bir döneme giriyoruz. Motor geliştirme projesi kapsamında yapılacak yatırımlar ve kazanılacak kabiliyetlerle TEİ kendi alanında ülkemizde rol model haline dönüşecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük