Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir... - Haberler
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır" dedi.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir...

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir...

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir...

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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