Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 1997'de Bingöl Gözer Köyü yaylasında şehit edilen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfür etmesi olayının ardından, şehidin Adana Kozan'da yaşayan diğer kardeşi Ahmet Gümren'i ziyaret etti. Çelik, ziyareti sırasında Ahmet Gümren'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

"Dolayısıyla bu sadece bir kişiye, bir aileye değil, tüm milletimize, tüm şehitlerimize ve onların aziz hatıralarına yapılmış bir saldırıdır. O sebeple herkes gördü ki milletimizin her ferdi, her kesimden insanımız bunu şiddetle lanetledi, kınadı. Bu, affedilmeyecek bir çirkinlik olarak birilerinin sabıkasına yazıldı. Tabi bu tip durumlarda gönül arzu ediyor ki en azından böyle bir hata yapıldığı zaman gerçek bir pişmanlıkla bir özür dilensin ama maalesef o özür bile doğru düzgün dilenmiyor. Orada bile bir üste çıkma gayreti, bir pişkinlik söz konusu oluyor. Bu tabi çok üzücü bir şey, herkesin kendi alnına yapıştırdığı bir etiketi seçmesiyle ilgili bir şey. Biz her zaman söylediğimiz gibi, aziz şehitlerimizin hatırasını devletimizin ve milletimizin hayatında asla unutmayacağız. Bunu her zaman çok aziz bir hatıra olarak taşıyacağız ve ifade edeceğiz. Şehidimizin ailesine yapılan o çirkin saldırı da milletimizin tamamı tarafından lanetlendi ve mahkum edildi. Bir kere daha tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Buradaki ailemizin şahsında tüm şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz."

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

