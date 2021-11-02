Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç'i kabul etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç'i kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç'i kabul etti

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı öğrenildi.

(Metin Başar - Onur Hamzaoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç'i kabul etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (3)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (3)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title