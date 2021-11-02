Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç'i kabul etti
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.
Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı öğrenildi.
(Metin Başar - Onur Hamzaoğlu/İHA)
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