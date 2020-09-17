Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bölgesel gelişmeler) Milletimizin desteğiyle ülkemiz için doğrusu,...
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bölgesel gelişmeler) Milletimizin desteğiyle ülkemiz için doğrusu,...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bölgesel gelişmeler) Milletimizin desteğiyle ülkemiz için doğrusu, hayırlısı, iyisi neyse onu yapmaya devam edeceğiz.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
17.09.2020 11:55 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bölgesel gelişmeler) Milletimizin desteğiyle ülkemiz için doğrusu, hayırlısı, iyisi neyse onu yapmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

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