Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bölgesel gelişmeler) Milletimizin desteğiyle ülkemiz için doğrusu,...
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bölgesel gelişmeler) Milletimizin desteğiyle ülkemiz için doğrusu, hayırlısı, iyisi neyse onu yapmaya devam edeceğiz.
17.09.2020 11:55 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bölgesel gelişmeler) Milletimizin desteğiyle ülkemiz için doğrusu, hayırlısı, iyisi neyse onu yapmaya devam edeceğiz."
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Kaynak: AA