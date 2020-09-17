Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bölgesel gelişmeler) Milletimizin desteğiyle ülkemiz için doğrusu,... Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bölgesel gelişmeler) Milletimizin desteğiyle ülkemiz için doğrusu, hayırlısı, iyisi neyse onu yapmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bölgesel gelişmeler) Milletimizin desteğiyle ülkemiz için doğrusu, hayırlısı, iyisi neyse onu yapmaya devam edeceğiz." Kaynak: AA