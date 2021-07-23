Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde yaşanan afetler sebebiyle buruk bir bayram geçiriyoruz"

Son dakika habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde cuma namazı sonrasında halka hitap etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde cuma namazı sonrasında halka hitap etti. (1)

"Hem Rizeli ve Artvinli kardeşlerimiz hem de bizler bölgemizde yaşanan afetler sebebiyle buruk bir bayram geçiriyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey